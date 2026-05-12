توالت مواقف الدعم العربية لـ مصر عقب حادث اختطاف ناقلة النفط “M/T EUREKA” أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية، وعلى متنها عدد من البحارة المصريين، قبل اقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية، في واقعة أثارت مخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

الإمارات تدين الحادث

وأدانت الإمارات حادث اختطاف ناقلة النفط، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية، وذلك بعد السيطرة على السفينة واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية.

البحرين انتهاك صارخ للقانون الدولي

من جانبها، أعربت البحرين عن إدانتها الشديدة للحادث، مؤكدة أن اختطاف ناقلة النفط من المياه الإقليمية اليمنية، وعلى متنها ثمانية بحارة مصريين، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بأمن الملاحة البحرية ومكافحة القرصنة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المملكة الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعباً، ودعمها للإجراءات التي تتخذها القاهرة لضمان سلامة البحارة المصريين والإفراج عنهم بشكل فوري، كما دعت إلى تحرك دولي عاجل ومنسق لإنهاء الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

قطر تؤكد دعمها للقاهرة

بدورها، أدانت قطر حادث اختطاف الناقلة، معتبرة أن ما جرى يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية، مؤكدة تضامنها الكامل مع مصر وذوي البحارة المحتجزين.

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة ضمان أمن البحارة وسلامتهم وتسريع الإفراج عنهم، داعية إلى تضافر الجهود الدولية لحماية حرية المرور في الممرات المائية الدولية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

تفاصيل اختطاف ناقلة "يوريكا"

وتعرضت ناقلة النفط الإماراتية للاختطاف قبالة السواحل اليمنية الجنوبية في الثاني من مايو 2026، بعدما صعد إليها مسلحون مجهولون وسيطروا عليها بالكامل، بينما كان على متنها ثمانية مصريين وأربعة هنود.

بيانات التتبع تكشف مسار السفينة

وأظهرت بيانات التتبع البحري أن الناقلة، التي ترفع علم توجو، مملوكة لشركة Royal Shipping Lines Inc والمسجلة في المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة، وهي ناقلة صغيرة مخصصة لنقل المنتجات النفطية وتم تصنيعها عام 2006.

رحلة السفينة قبل الاختطاف

وكانت السفينة قد انطلقت من ميناء الفجيرة بعد تنقلات بين موانئ دبي وعجمان ودبا، قبل أن تتجه إلى اليمن، حيث وصلت إلى ميناء بلحاف في 30 أبريل، ثم واصلت رحلتها نحو بوصاصو في الصومال، وصولاً إلى محيط الساحل الصومالي في الأيام الأولى من مايو.

متابعة مصرية للحادث

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنها تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط "يوريكا"، بعد اقتيادها من المياه الإقليمية اليمنية إلى المياه الإقليمية الصومالية.

وأكدت الوزارة أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجه السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية الموجودين على متن السفينة، والعمل على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم، مع تكثيف التواصل مع السلطات الصومالية لضمان أمنهم وسلامتهم والعمل على سرعة الإفراج عنهم.