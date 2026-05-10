مصر تدين الهجوم الإرهابي على الشرطة في بانو الباكستانية

كتب : وكالات

06:31 م 10/05/2026

وزارة الخارجية المصرية

أدانت القاهرة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية في مدينة بانو التابعة لإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

موقف مصري ثابت ضد التطرف

وأعربت وزارة الخارجية في بيان، عن رفض مصر الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدة موقف القاهرة الثابت الداعي إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وأكد البيان، تضامن مصر الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية، ودعمها لكافة الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار.

