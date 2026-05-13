السفيرة منى عمر: مصر لا تنشغل عن إفريقيا رغم التحديات

كتب : وكالات

12:29 ص 13/05/2026

السفيرة منى عمر

أشادت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا الأسبق، بمشاركة مصر في القمة الإفريقية، مؤكدة أن الحضور المصري جاء قويا وفاعلا على مختلف المستويات، سواء من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو اللقاءات الثنائية التي تمت على هامش القمة.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "والله طبعًا مشاركته أساسًا في القمة أنا سعيدة جدًا بها، لأنها بتؤكد أن مصر بالرغم من انشغالها بأحداث كثيرة وخطيرة ومؤثرة على أمنها القومي واقتصادها، إلا أنها لا تنشغل أبدًا عن إفريقيا".
وتابعت أن مصر تقوم بدورها المحوري داخل القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن الرئيس ألقى كلمة خلال مأدبة الغداء، إلى جانب عدد كبير من اللقاءات الثنائية التي عكست أهمية التحرك المصري في هذا الإطار.
وأكدت السفيرة منى عمر، "أن القمة كانت مهمة جدًا جدًا، ومصر كانت مشاركة بشكل إيجابي قوي جدًا في كل الملفات المطروحة".

السفيرة منى عمر القارة الإفريقية مصر القمة الإفريقية

