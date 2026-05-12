أعلنت إيران نشر غواصات صغيرة في مضيق هرمز للقيام بدور وصفته بـ"الحارس غير المرئي"، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالممر البحري الحيوي وتزامناً مع حديث أمريكي عن دراسة خطط لحماية السفن العابرة للمضيق.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن إيران تمتلك نحو 16 غواصة صغيرة من فئة "غدير"، وفق تقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن كل غواصة يعمل عليها طاقم يضم أقل من عشرة أفراد، كما أنها قادرة على حمل طوربيدين أو صاروخين مجنحين مضادين للسفن من طراز "سي-704" الصيني.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الملف، أن هذه الغواصات تعد أكثر ضجيجاً مقارنة بمعظم الغواصات الحديثة، موضحاً أن أطقم تشغيلها تعاني من نقص الخبرة، إلى جانب وجود مشكلات مرتبطة بأعمال الصيانة الخاصة بهذه القطع البحرية.

وكان قائد القوات البحرية الإيرانية شهرام إيراني قد أعلن نشر غواصات خفيفة تابعة للجيش أطلق عليها اسم "دلافين الخليج" داخل مضيق هرمز، بهدف مواجهة ما وصفه بـ"البوارج المعادية".

وبحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، جاء قرار نشر الغواصات الصغيرة بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز"، قال خلالها إنه يدرس إعادة تفعيل خطة لمرافقة السفن في مضيق هرمز.