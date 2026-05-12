عقد السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأوروبية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع "فويتشخ زايونتشكوفسكي"، وكيل وزارة الخارجية البولندية، لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية البولندية.

العلاقات المصرية البولندية

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، عكست المشاورات خصوصية العلاقات المصرية البولندية، التى شهدت خلال السنوات الأخيرة زخما متناميا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتي انعكست في زيارة وزير الخارجية البولندي إلى القاهرة في إبريل 2025.

أكدت الخارجية، أن المشاورات كانت على المكانة المتقدمة التي تحتلها بولندا في توجه مصر نحو تعميق علاقاتها مع دول وسط أوروبا، انطلاقاً من الدور المتزايد الذي تضطلع به بولندا داخل الاتحاد الأوروبي، كونها أحد الشركاء الأوروبيين الذين تنظر إليهم القاهرة باعتبارهم ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المصري الأوروبي.

التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

وتناولت المشاورات سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في ضوء الاهتمام المتزايد من جانب الشركات البولندية بالسوق المصري، وما توفره مصر من فرص واعدة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتحول التكنولوجي.

واستعرض الجانب المصري ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطوير واسع للبنية الأساسية، وتحسين لمناخ الاستثمار، وتحديث للأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للقطاع الخاص، مؤكداً حرص الدولة المصرية على توفير كافة التسهيلات اللازمة للشركات البولندية الراغبة في التوسع أو ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، والبناء على النجاحات القائمة بالفعل للشركات البولندية العاملة في مصر باعتبارها نماذج إيجابية ومشجعة لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.



كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤى حول التطورات الجارية في أوروبا والشرق الأوسط، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين، وكذلك في إطار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات المختلفة. واتفق الجانبان في ختام المشاورات على مواصلة العمل المشترك للحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، وتكثيف قنوات التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

منتدى الأعمال المصري البولندي

على صعيد اخر، تم عقد منتدى الأعمال المصري البولندي، بمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من البلدين، حيث مثّل المنتدى منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، لا سيما في ظل ما توفره مصر من فرص واعدة باعتبارها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار.

22 شركة بولندية تشارك في منتدى الأعمال المصري البولندي

وشهد المنتدى مشاركة 22 شركة بولندية تمثل عدداً من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأكد السفير وائل حامد، خلال كلمته في المنتدى، أن العلاقات المصرية البولندية تشهد مرحلة متقدمة من التطور السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر تنظر إلى بولندا باعتبارها شريكاً محورياً في منطقة وسط أوروبا، وركيزة مهمة في إطار توجهها لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مستعرضاً ما حققته الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة.



وأكد حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للشركات البولندية، والبناء على النجاحات القائمة لإطلاق شراكات اقتصادية طويلة الأمد تخدم مصالح البلدين.