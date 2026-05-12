نزيف المليارات مستمر.. البنتاجون يكشف تكلفة الحرب على إيران؟

كتب : محمد جعفر

05:32 م 12/05/2026

البنتاجون

قال القائم بأعمال المراقب المالي في وزارة الحرب الأميركية، جولز هيرست، إن تكلفة الحرب المرتبطة بـ إيران بلغت حتى الآن 29 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق وصل إلى 25 مليار دولار كان قد قُدم في نهاية أبريل الماضي.

تكاليف تشغيلية وإصلاحات عسكرية

وأوضح هيرست أن الزيادة في التقديرات تعود إلى تحديثات مرتبطة بإصلاح المعدات العسكرية واستبدالها، إلى جانب التكاليف التشغيلية اللازمة للحفاظ على انتشار القوات والأفراد الأمريكيين في مسرح العمليات.

ميزانية دفاع أمريكية ضخمة

وفي سياق متصل، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن طلب ميزانية البنتاجون المقدم من الرئيس دونالد ترامب للعام المالي 2027، والبالغ 1.5 تريليون دولار، يعكس ما وصفه بـ"إلحاح اللحظة الراهنة".

إعادة تموضع للقوات الأمريكية

وأضاف هيجسيث أن التمويل المقترح يهدف إلى معالجة مشكلات متراكمة منذ سنوات، بالإضافة إلى إعادة تموضع القوات الأمريكية بما يتناسب مع التحديات العسكرية والأمنية الحالية التي تواجهها واشنطن على عدة جبهات.

انتقادات للسياسات السابقة

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن ترامب، منذ توليه منصبه في 20 يناير 2025، ورث قاعدة صناعية دفاعية قال إنها تعرضت للإضعاف نتيجة سياسات سابقة قائمة على مبدأ "أمريكا أخيراً"، ما أدى ـ بحسب وصفه ـ إلى تراجع القدرات الدفاعية، وتوسع الاعتماد على التصنيع الخارجي، وارتفاع التكاليف، وتراجع الكفاءات العسكرية.

