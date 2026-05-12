التنظيم والإدارة يعلن مسابقة لتعيين 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر

كتب : محمد عبدالناصر

05:14 م 12/05/2026 تعديل في 05:55 م

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مسابقة لشغل (4517) وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك بمختلف المراحل التعليمية (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي)، وفقًا للمحافظات المُعلن عنها على بوابة الوظائف الحكومية اضغط هنا

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن التقديم في المسابقة يتم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الرقم القومي، من خلال الموقع ذاته، وذلك خلال الفترة من 25 مايو حتى 10 يونيو 2026، وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالإعلان.

وأضاف أن الإعلان يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بشروط شغل الوظيفة، والمؤهلات العلمية المطلوبة، والمستندات اللازمة، فضلًا عن مراحل التقييم التي تشمل الاختبارات والتدريبات المقررة في هذا الشأن.

وأكد الجهاز أنه سيتم مراجعة أصول المستندات الخاصة بالمتقدمين قبل دخولهم الامتحان، للتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة إلكترونيًا واستيفائها لشروط الإعلان، ولن يُسمح بدخول الامتحان إلا بعد اجتياز هذه المراجعة.

