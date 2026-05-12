باكستان تنفي تمركز طائرات عسكرية إيرانية داخل قواعدها الجوية

نفت وزارة الخارجية الباكستانية بشكل قاطع صحة التقارير التي تحدثت عن وجود طائرات إيرانية لأغراض عسكرية داخل قواعدها الجوية، مؤكدة أن ما تم تداوله يندرج ضمن معلومات "مضللة" تهدف إلى إثارة الجدل وتقويض جهود الاستقرار الإقليمي.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته الثلاثاء عبر صفحتها على منصة "إكس"، إن التقرير الذي بثته شبكة "سي بي إس" الأمريكية بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية لا أساس له من الصحة، ووصفت مضمونه بأنه قائم على "الإثارة والتكهنات".

وأوضحت الخارجية الباكستانية أن عدة طائرات وصلت إلى البلاد من إيران والولايات المتحدة عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وخلال الجولة الأولى من المحادثات التي استضافتها إسلام آباد، مشيرة إلى أن هذه الرحلات كانت مخصصة لتسهيل تنقل الدبلوماسيين والفرق الأمنية والكوادر الإدارية المرتبطة بالمفاوضات.

🔊PR No.1️⃣1️⃣6️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣



Official Response to CBS Report on Iranian Aircraft in Pakistan

🔗⬇️ pic.twitter.com/ZqJw28nNaK — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) May 12, 2026

وأضاف البيان أن بعض الطائرات وأطقم الدعم الفني بقيت داخل الأراضي الباكستانية بصورة مؤقتة انتظاراً للجولات المقبلة من المحادثات.

واعتبرت الوزارة أن التقارير التي تم تداولها مؤخراً تستند إلى تكهنات هدفها إضعاف الجهود المبذولة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" قد نقلت في تقرير سابق عن مسؤولين أمريكيين مطلعين قولهم إن باكستان سمحت سراً بتمركز طائرات عسكرية إيرانية داخل قواعدها الجوية.