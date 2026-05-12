إعلان

وزير الحرب الأمريكي: لدينا خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر

كتب : وكالات

05:31 م 12/05/2026

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، خلال جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تمتلك خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر كما لديها خطة للتراجع.

ورفض هيجسيث، الكشف عن الخطوة التالية للولايات المتحدة ضد إيران، قائلا: "لن نكشف عن الخطوات التالية لخطورة المهمة التي يضطلع بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأوضح وزير الحرب الأمريكي، أنه لن يكشف عن الخطوة التالية ضد إيران لضمان عدم حصولها على قنبلة نووية.

وأكد هيجسيث، أن القوات الأمريكية حققت انتصارات في إيران، مضيفًا: "قد حققنا النصر في كل جانب من جوانب المعركة التي خضناها في هذا الصراع".

وأشار وزير الحرب الأمريكي، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ما زال ساريا، مؤكدًا "أن حل الملف مع طهران ستتم وفقا لشروطنا ووفقا لشروط ترامب".

وأضاف هيجسيث، أن القوات الأمريكية لديها ما يكفي من الذخائر والقدرات اللازمة لضمان تحقيق ما تريد الولايات المتحدة تحققه في إيران.

ولفت هيجسيث، إلى إن وزارة الحرب الأمريكية جاهزة ومستعدة بشكل كامل للتحرك ضد إيران إذا لزم الأمر، كما يمكنها استئناف مشروع الحرية متى رغب ترمب في ذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتفاق وقف إطلاق النار مشروع الحرية وزير الحرب الأمريكي حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة صرف معاشات يونيو 2026 قبل عيد الأضحى
اقتصاد

حقيقة صرف معاشات يونيو 2026 قبل عيد الأضحى

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في
حوادث وقضايا

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في
بكلمات مؤثرة..خالد الجندي ينعى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ماذا قال؟
زووم

بكلمات مؤثرة..خالد الجندي ينعى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ماذا قال؟
رسميًا.. طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر مصر في كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

رسميًا.. طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر مصر في كأس العالم 2026
التنظيم والإدارة يعلن مسابقة لتعيين 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر
أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعلن مسابقة لتعيين 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية