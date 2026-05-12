قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، خلال جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تمتلك خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر كما لديها خطة للتراجع.

ورفض هيجسيث، الكشف عن الخطوة التالية للولايات المتحدة ضد إيران، قائلا: "لن نكشف عن الخطوات التالية لخطورة المهمة التي يضطلع بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأوضح وزير الحرب الأمريكي، أنه لن يكشف عن الخطوة التالية ضد إيران لضمان عدم حصولها على قنبلة نووية.

وأكد هيجسيث، أن القوات الأمريكية حققت انتصارات في إيران، مضيفًا: "قد حققنا النصر في كل جانب من جوانب المعركة التي خضناها في هذا الصراع".

وأشار وزير الحرب الأمريكي، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ما زال ساريا، مؤكدًا "أن حل الملف مع طهران ستتم وفقا لشروطنا ووفقا لشروط ترامب".

وأضاف هيجسيث، أن القوات الأمريكية لديها ما يكفي من الذخائر والقدرات اللازمة لضمان تحقيق ما تريد الولايات المتحدة تحققه في إيران.

ولفت هيجسيث، إلى إن وزارة الحرب الأمريكية جاهزة ومستعدة بشكل كامل للتحرك ضد إيران إذا لزم الأمر، كما يمكنها استئناف مشروع الحرية متى رغب ترمب في ذلك.