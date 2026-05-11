أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن معاقبة جنديين بالسجن العسكري بعد تورطهما في واقعة "تدنيس وتصوير تمثال للسيدة العذراء" في إحدى قرى جنوب لبنان، وسط تصاعد التوترات بين تل أبيب وحزب الله.

الجيش الإسرائيلي يسجن جنديين

انتشرت صورة للواقعة على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر أحد الجنود وهو يضع سيجارة في فم التمثال، وبناءً على ذلك قضت المحكمة العسكرية بسجن الجندي الذي ظهر في الصورة لمدة 21 يوما، بينما حُكم على الجندي الذي قام بعملية التصوير بالسجن لمدة 14 يوما، وفقا لما ورد في البيان الرسمي الصادر عن قيادة الجيش.

تأكيد رسمي على احترام المقدسات ورفض المساس بالرموز الدينية

أفاد بيان الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأن القيادة تنظر ببالغ الخطورة إلى هذا الحادث، وتؤكد التزامها باحترام حرية الدين والعبادة والمقدسات والرموز الدينية لجميع الطوائف والمجتمعات.

وأوضح البيان، أن الواقعة حدثت قبل عدة أسابيع في قرية "دبل" وهي بلدة تقطنها أغلبية مسيحية في الجنوب اللبناني، مشددا على أن مثل هذه التصرفات لا تُمثّل سياسة المؤسسة العسكرية تجاه المواقع والمقدسات الدينية في المناطق التي تشهد عمليات ميدانية.

تكرار حوادث الاعتداء على الرموز المسيحية في قرية دبل

تأتي هذه الواقعة بعد سلسلة من الحوادث المماثلة في ذات القرية التي يُسيطر عليها الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع، حيث سبق وأن تم سجن جنديين والتحقيق مع ستة آخرين في أبريل الماضي عقب انتشار صور تظهر تخريب تمثال للسيد المسيح.

كما أعلن جيش الاحتلال عن فتح مراجعة أخرى، بعد ظهور مقطع فيديو يوثّق قيام جنود بإتلاف ألواح للطاقة الشمسية ومركبة مدنية خارج حدود القرية، مما يُثير تساؤلات حول سلوك القوات المتواجدة في البلدات المسيحية الحدودية.