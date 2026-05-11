جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة قرب الحدود مع لبنان، في تطور جديد ضمن المواجهات المستمرة مع حزب الله، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 18 عسكرياً منذ اندلاع الحرب مطلع مارس الماضي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الرقيب أول ألكسندر غلوفانييوف، البالغ من العمر 47 عاماً، قُتل الأحد أثناء مشاركته في المعارك التي تدور قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران في 28 فبراير الماضي، والذي أدى لاحقاً إلى انتقال المواجهات إلى الجبهة اللبنانية.

وبدأت المواجهات مع لبنان بعد إطلاق حزب الله، في الثاني من مارس، صواريخ باتجاه إسرائيل، رداً على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال اليوم الأول من الضربات التي استهدفت إيران.

وردت إسرائيل على الهجمات بتنفيذ غارات جوية واسعة استهدفت مناطق مختلفة داخل لبنان، إلى جانب تنفيذ اجتياح بري لمناطق حدودية في جنوب البلاد.