"العدو غارق في الأوهام".. إيران: إنتاجنا من النفط لم يتأثر رغم الحصار الأمريكي

كتب : وكالات

04:27 م 11/05/2026

علم إيران

قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، الاثنين، إن قطاع النفط في إيران واجه بعض التحديات منذ بدء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، لكنه أكد أن الوزارة اتخذت إجراءات مضادة للتعامل مع تداعيات الوضع دون الكشف عن تفاصيل تلك الخطط.

تأكيد على استمرار الإنتاج والتصدير

وأضاف باك نجاد، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن إنتاج النفط لم يتأثر خلال 40 يوماً من الحرب، مشيراً إلى أن عمليات التصدير استمرت بشكل “مواتٍ” رغم الظروف الصعبة التي فرضتها التطورات الأخيرة.

تحديات بعد بدء الحصار البحري

وأوضح الوزير أن الأيام الأولى التي أعقبت فرض الحصار شهدت بعض التحديات التشغيلية، إلا أن الحكومة الإيرانية سارعت إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع، مؤكداً أن هذه العمليات لا تزال مستمرة على الأرض وفي الموانئ.

واختتم المسؤول الإيراني تصريحاته بالتأكيد على أن “العدو غارق في الأوهام”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

مستشار وزير العمل يحسم الجدل حول الاستقالة والإجازات بالقانون الجديد
