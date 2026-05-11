صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، بأن الجانب الإيراني قدّم طلبا للولايات المتحدة يخص المنشآت النووية التي تعرضت للدمار في وقت سابق، مؤكدا أنه لم يحسم بعد قراره النهائي باستئناف مشروع الحرية

ترامب يكشف تفاصيل طلب إيراني

أوضح ترامب، اليوم الإثنين، أن المسؤولين في طهران طلبوا استعادة الغبار النووي من تلك المواقع نظرا لعدم امتلاكهم التقنية والوسائل اللازمة للتعامل مع هذه المواد المعقدة وتطهيرها، وهو ما يعكس حجم الضرر التقني والميداني الذي أصاب البرنامج النووي الإيراني جراء الضربات الأخيرة التي استهدفت قدراتهم العسكرية والنووية.

توقعات برضوخ القادة المتشددين في طهران والعمل على اتفاق جديد

أكد الرئيس الأمريكي، خلال حديثه التلفزيوني، قناعته بأن القادة المتشددين في النظام الإيراني سيرضخون في نهاية المطاف تحت وطأة الضغوط الحالية، مشيرا إلى استعداده الشخصي للتعامل والتفاوض معهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي.

وأعرب ترامب، عن ثقته في أن المسار الذي تنتهجه إدارته سيُجبر صانعي القرار في طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط تضمن المصالح الأمنية الأمريكية وتُنهي حالة التهديد المستمر في المنطقة.

دراسة توسيع مشروع الحرية لحماية الملاحة في الممرات المائية

كشف ترامب، عن دراسة تُجريها الإدارة الأمريكية حاليا لاستئناف ما يُعرف بـ"مشروع الحرية"، ولكن بنطاق أوسع وأكثر شمولا مما كان عليه في السابق، حيث أوضح أن المشروع الجديد لن يقتصر فقط على مرافقة السفن التجارية وعمليات التأمين عبر مضيق هرمز بل سيمتد ليشمل نطاقات أوسع تضمن حرية الملاحة الدولية في مختلف المناطق الحيوية المتضررة من النزاع، وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين خطوط الإمداد العالمية وضمان عدم تكرار الاعتداءات على السفن في المياه الإقليمية والدولية.

ترامب يؤكد عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحركات البحرية المقبلة

بالرغم من ملامح التوسع في الخطط العسكرية والبحرية، أكد الرئيس الأمريكي أنه لم يتخذ حتى الآن قرارا "نهائيا وحاسما" بشأن استئناف مشروع الحرية بشكل رسمي.

وأشار دونالد ترامب، إلى أن كافة الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة وتخضع للتقييم المستمر بناءً على تطورات الموقف الميداني وتجاوب الأطراف المعنية مع جهود التهدئة، مبينا أن استراتيجية الغموض والاستعداد الدائم تظل هي "المحرك الأساسي" لقراراته القادمة في التعامل مع ملف أمن الملاحة والتهديدات الإيرانية.

تأتي هذه التصريحات بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع إيران، حيث يستمر ترامب في عدم حسم موقفه النهائي بشأن استئناف "مشروع الحرية"، محافظا على الغموض الاستراتيجي كورقة ضغط قوية في يده.