سعر فستان غادة عبدالرازق يثير الجدل.. رقم خرافي

كتب : أسماء مرسي

02:40 م 11/05/2026
    غادة عبد الرازق بفستان قصير
    غادة عبد الرازق بمكياج جريء
    غادة عبد الرازق تتألق بصيحة "البولكا دوت"
    غادة عبد الرازق بلوك جريء
    سعر فستان غادة عبد الرازق
    تفاصيل إطلالة غادة عبد الرازق
    الفستان من دار الأزياء الفرنسية "سان لوران"
    اختارت غادة تسريحة الشعر المنسدلة

ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة وجريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان يجمع بين الأناقة والجرأة

اختارت غادة فستانا قصيرا فوق الركبة يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، يتميز بتصميم ضيق على الجسم وحزام عند منطقة الخصر يبرز قوامها بشكل أنيق، مع بياقة عالية تضيف لمسة من الرقي.

كما تميز الفستان بأنه مزينا بتطريزات فضية لامعة أضفت عليه لمسة من الجاذبية.

الفستان من دار الأزياء الفرنسية "سان لوران" بسعر 3509 دولارا، أي ما يعادل حوالي 52,830 جنيه مصري، وفقا للصفحة الرسمية للدار.

مكياج وتسريحة شعر متناسقة

اعتمدت غادة مكياجا قويا، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري مع التركيز على إبراز العيون، أما شعرها اختارت تسريحة منسدلة على كتفيها بشكل انسيابي، ما منحها مظهرا جذابا.

الإكسسوارات تكمل الإطلالة

أكملت الفنانة إطلالتها بحقيبة باللون الذهبي اللامع وحذاء أسود، بالإضافة إلى مجوهرات أنيقة مكونة من حلق وخاتم، لتبرز تفاصيل اللوك.

ما سر جاذبية نقشة "البولكا دوت"؟

وفقا لمجلة "voguearabia"، تُعتبر صيحة "البولكا دوت" من أكثر التصاميم التي تضيف لمسة كلاسيكية وجذابة للإطلالة.

كما تتناسب هذه النقوش مع مختلف أشكال الجسم والألوان، كما تساعد على إخفاء بعض العيوب البسيطة في القوام، ويسهل تنسيقه مع مختلف الإكسسوارات والألوان.

سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
بينها فرنسا وإسرائيل.. ما هي الدول التي ظهر فيها فيروس هانتا؟
مستشار وزير العمل يحسم الجدل حول الاستقالة والإجازات بالقانون الجديد
فرج عامر يشخص أزمة الكرة المصرية: الدوري محجوز للقطبين.. وهذا سر تراجعنا
"عدم توصيل مرافق".. توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية
