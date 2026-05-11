قال إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، إنه من خلال مطالعة نماذج عقود العمل المتداولة على الإنترنت، تم رصد عدد من الأخطاء الشائعة التي تتضمن بنودًا غير دقيقة ومخالفة لأحكام قانون العمل.

المستشار القانوني لوزير العمل: إنهاء العقد لا يتم بشكل منفرد

أوضح "عبدالعاطي"، في تصريحات صحفية، أن من أبرز الأخطاء المتكررة النص على جواز إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته من جانب أحد الطرفين بشكل منفرد، في حين أن الصياغة القانونية الصحيحة تنص على جواز إنهاء العقد باتفاق الطرفين قبل انتهاء مدته.

إيهاب عبدالعاطي: الإجازة المرضية تبدأ من اليوم الثامن

أشار إلى أن بعض العقود تتضمن معلومات غير دقيقة بشأن الإجازات المرضية، حيث يتم احتسابها بداية من اليوم السابع، بينما النص القانوني الصحيح يقر بأحقية العامل في الحصول على الإجازة المرضية بداية من اليوم الثامن.

المستشار القانوني: الاستقالة لا تصبح نافذة فور تقديمها

أكد المستشار القانوني لوزير العمل أن من الأخطاء المتداولة اعتبار الاستقالة مقبولة بمجرد تقديمها، موضحًا أن القانون ينص على اعتبار الاستقالة نافذة بعد مرور عشرة أيام من تاريخ تقديمها.

عبدالعاطي: فصل العامل يتطلب حكمًا من المحكمة العمالية

أضاف أن بعض العقود تنص على انتهاء خدمة العامل فور ارتكابه خطأ جسيم، بينما الإجراء القانوني الصحيح يستوجب إحالة العامل إلى المحكمة العمالية المختصة للنظر في قرار الفصل.

المستشار القانوني لوزير العمل: المحكمة العمالية هي المختصة بالنزاعات

أوضح أن بعض نماذج العقود تشير إلى اختصاص جهات أو لجان غير مختصة بنظر المنازعات العمالية، في حين أن المحكمة العمالية هي الجهة المختصة قانونًا بالفصل في تلك النزاعات.

إيهاب عبدالعاطي: مراجعة بيانات العقود ضرورة لحماية الحقوق

شدد المستشار القانوني لوزير العمل على أهمية مراجعة بيانات العقود وصياغتها القانونية بدقة، خاصة ما يتعلق بمدة العقد وعدد النسخ، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.