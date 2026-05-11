كشفت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في تصريحات نقلتها مجلة "ذي أتلانتك"، عن النهج الدبلوماسي والعسكري الذي يتبعه الرئيس دونالد ترامب في إدارة الأزمات الدولية، حيث أكدت أن ترامب يُحافظ بشكل متعمد على حالة من "الغموض الاستراتيجي والمرونة العالية" في مواقفه السياسية.

وبحسب البيت الأبيض، اليوم الإثنين، تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان امتلاك واشنطن لمجموعة أوسع من الخيارات في جميع الأوقات، مما يمنع الخصوم من التنبؤ بالخطوات المقبلة أو بناء استراتيجيات مضادة مبنية على مواقف ثابتة.

الغموض الاستراتيجي ودوره في تدمير المنشآت النووية الإيرانية

أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن سياسة الغموض التي انتهجها الرئيس ترامب لم تكن مجرد مناورة سياسية بل أدت دورا محوريا في تنفيذ عمليات عسكرية استراتيجية ناجحة.

وأشارت كيلي إلى أن هذا النهج ساعد الإدارة الأمريكية في تحقيق أهدافها المتعلقة بتدمير منشآت إيران النووية المخصصة للأغراض الحربية، حيث مكنت حالة "عدم اليقين" لدى الجانب الإيراني القوات الأمريكية من تنفيذ ضربات دقيقة أدت إلى تحييد التهديدات النووية وسط ارتباك في حسابات

الرد لدى طهران.

المرونة السياسية كأداة لفرض النفوذ الأمريكي في الصراعات الإقليمية

شدد البيت الأبيض على أن المرونة التي يُبديها الرئيس ترامب تمنحه القدرة على المناورة بين التصعيد العسكري والضغط الدبلوماسي بشكل مفاجئ وفعال.

وبحسب التقرير الذي نشرته "ذي أتلانتك"، فإن الإدارة الأمريكية تعتبر أن كشف الأوراق مسبقا يُضعف الموقف التفاوضي للولايات المتحدة، بينما يُساهم "الغموض" في إبقاء كافة الأطراف الدولية في حالة ترقب دائم، مما يعزز من قدرة واشنطن على فرض شروطها في الملفات الأمنية المعقدة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في مواجهة القوى النووية الناشئة.