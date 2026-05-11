إيران: قدمنا عرضًا "سخيًا" للولايات المتحدة لفتح هرمز وإنهاء الحرب

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران قدمت للولايات المتحدة مقترحًا وصفه بـ"السخي" يهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تزال تتمسك بما اعتبرها مطالب "غير معقولة وأحادية الجانب".

وقال بقائي خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين، الاثنين، إن المطالب الإيرانية تتمثل في إنهاء الحرب، ورفع ما وصفه بـ"الحصار والقرصنة الأمريكيين"، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك نتيجة الضغوط الأمريكية، معتبرًا أن هذه المطالب "مشروعة".

وأضاف أن إيران تضع ضمن أولوياتها أيضًا ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز والعمل على ترسيخ الأمن في المنطقة ولبنان، مؤكدًا أن المقترح الإيراني يمثل "عرضًا سخيًا ومسؤولًا" يهدف إلى حماية أمن المنطقة واستقرارها.

وفي ما يتعلق بعمل المفتشين الدوليين، حمل المتحدث الإيراني ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي الصهيوني" مسؤولية توقف نشاطهم، مطالبًا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي بإدانة الهجمات التي تعرضت لها إيران، والابتعاد عن التصريحات والمواقف التي وصفها بأنها غير دقيقة.

وتطرق بقائي إلى ملف المفاوضات، مؤكدًا أن بلاده لا تسعى إلى إرضاء الآخرين، مضيفًا أن إيران ستواصل القتال عندما ترى ذلك ضروريًا، وستلجأ في الوقت نفسه إلى الدبلوماسية متى احتاجت إلى ذلك.

كما أعلن ترحيب طهران بأي مبادرة صينية تستهدف وقف الحرب وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا.