بدأت اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي في قضية اتهامه بـ"الاغتصاب" وسط قرار بعقد الجلسات بشكل مغلق.

محاكمة سعد لمجرد في فرنسا بتهمة "الاغتصاب"

ويمتثل سعد لمجرد في جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان جنوب شرقي فرنسا، ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي في القضية يوم الجمعة المقبل.

وقررت المحكمة عقد جلسات المحاكمة بشكل مغلق، بناء على طلب مقدمة الدعوى، فيما يواصل سعد لمجرد نفي الاتهامات الموجهة إليه، والتي تكررت خلال السنوات الماضية.

اتهامات لاحقت سعد لمجرد

وبدأت شبهات الاعتداءات الجنسية التي طاردت سعد لمجرد منذ عام 2010، عندما وجهت إليه اتهامات بالاعتداء الجنسي على فتاة داخل شقته في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان وقتها يبلغ من العمر 25 عاما.

وفي عام 2015، اتهمت فتاة مغربية سعد لمجرد بالتحرش بها، قبل أن تتراجع لاحقا عن الشكوى، بعد تدخل مقربين من الفنان المغربي لإنهاء الأزمة.

كما واجه سعد لمجرد عام 2016 اتهامات بالتحرش بفتاة فرنسية، وتم حبسه عدة أشهر على ذمة التحقيقات، قبل أن تفرج عنه السلطات الفرنسية بشكل مؤقت عام 2017 مع وضعه تحت الإقامة الجبرية.

اقرأ أيضًا:

بـ"فستان شفاف"..دينا فؤاد تثير تفاعلا على السوشيال ميديا والجمهور يعلق- صور





الليلة.. يوسف الشريف يكشف عن وجهة محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول





بينهم فيلمه ومسلسله الرمضاني.. أبرز تصريحات محمد رمضان في مؤتمر"أسد"







بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها الـ 35 مع أبنائها في أجواء عائلية





رقص أبو سريع وحراسة الشحات..25 صورة ترصد زفاف نجل محمد رضوان





أحمد كمال: "أجبرت على الوحدة وقدري أن أكون وحيدا"



