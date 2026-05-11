أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية حاسمة لضبط العملية الامتحانية وتوفير أجواء مناسبة للطلاب داخل اللجان.

قال وزير التربية والتعليم، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الوزارة حرصت على أن تأتي امتحانات الثانوية العامة هذا العام في مستوى الطالب المتوسط، بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب.

وأشار إلى أن عملية دخول وخروج الطلاب من اللجان ستتم بشكل منظم، مع توفير أجواء هادئة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات بصورة مستقرة.

محمد عبد اللطيف: تعليمات واضحة للمراقبين بمساعدة الطلاب

أكد الوزير أن هناك تعليمات واضحة وصريحة للمراقبين داخل لجان الامتحانات بضرورة مساعدة الطلاب على أداء الامتحان في هدوء ودون توتر.

وحذر من أي تجاوزات داخل اللجان، قائلاً: “أي شخص يخرج عن هذا الإطار ستُتخذ ضده إجراءات حاسمة، كما حدث خلال العامين الماضيين”، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تيسير الأمور على الطلاب وأولياء الأمور.

وزير التعليم: الثانوية العامة تمثل امتحان الفرصة الواحدة

أوضح محمد عبد اللطيف أن الوزارة تدرك حجم الضغوط النفسية المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة، باعتبارها “امتحان الفرصة الواحدة”، وهو ما دفع الوزارة إلى استحداث نظام “البكالوريا”.

وأضاف أن النظام الجديد يمنح الطلاب أكثر من فرصة لتحسين نتائجهم، بما يسهم في إنهاء حالة القلق المرتبطة بما وصفه بـ”بعبع الثانوية العامة”.

التعليم: 95% من الطلاب اختاروا نظام البكالوريا

أشار وزير التربية والتعليم إلى أن نحو 95% من طلاب المرحلة الثانوية اختاروا نظام البكالوريا، مؤكدًا أن النظام الجديد يتوافق مع نظام الـIG والأنظمة التعليمية الدولية التي لا تعتمد على فرصة واحدة للالتحاق بالجامعات.

وأضاف أن الدفعة المقبلة ستكون أول دفعة تطبق نظام البكالوريا بشكل كامل، موضحًا أن العام الدراسي المقبل لن يشهد نفس حجم الضغوط العصبية التي يعاني منها الطلاب حاليًا بسبب نظام الثانوية العامة التقليدي.

وزير التعليم: إجراءات حاسمة لضبط العملية الامتحانية

شدد الوزير على أن الثانوية العامة هذا العام ستشهد إجراءات حاسمة للغاية لضبط العملية الامتحانية، مع استمرار العمل في الوقت نفسه على تيسير أداء الامتحانات للطلاب داخل اللجان، بما يحقق الانضباط والعدالة.