في ضربة استباقية لمافيا الأغذية الفاسدة، شهدت الساعات الأخيرة تحركات رقابية مكثفة أسفرت عن ضبطيات كبرى في محافظتي الوادي الجديد والفيوم.

في هذا التقرير نستعرض التفاصيل الكاملة للواقعتين، مع تحليل قانوني "شرح وافٍ" للعقوبات التي تنتظر المتهمين وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وقوانين الغش التجاري في مصر.



إهمال قاتل في الوادي الجديد

في مدينة الخارجة، وتحديداً بمنطقة "سوق الشعلة" الشعبي، شنت هيئة سلامة الغذاء حملة كشفت عن استهتار بالغ بصحة المواطنين. الضبطية لم تكن لمجرد سلع منتهية الصلاحية، بل شملت 10 كيلوجرامات حمص مصاب بالسوس وفضلات الفئران، بالإضافة إلى 110 كيلوجرامات من جوز الهند وبودرة العصير مجهولة المصدر المضاف إليها ألوان صناعية. فالجريمة هنا مركبة (غش تجاري، انعدام اشتراطات صحية، مجهولية المصدر).

كميات ضخمة في الفيوم

نجحت مديرية التموين بالفيوم في ضبط 5 أطنان من اللحوم المجمدة المستوردة. الكارثة هنا تكمن في انبعاث روائح كريهة منها (بداية تعفن) مع غياب تام للبيانات، مما يشير إلى محاولة لضخ كميات ضخمة من السموم في المطاعم والأسواق قبل اكتشافها.

العقوبات المتوقعة

في حالة الحيازة بقصد البيع -دون وفاة أحد- يواجه المتهمون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات فضلا عن غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر).

بما أن ضبطيات الوادي الجديد والفيوم شملت سلعا دون بيانات، تضاف مخالفة "القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994"، والذي يقضي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ومصادرة الكميات المضبوطة.

أما إذا ثبت أن أحداً استهلك هذه اللحوم أو الحمص وأصيب بتسمم، ترفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين. وفي حالة الوفاة، تتحول الجريمة إلى جناية عقوبتها السجن المشدد وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه وذلك حسب القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن الرقابة على الأغذية، والقانون رقم 48 لسنة 1941 وقانون حماية المستهلك.

العقوبات الإدارية

لا يتوقف القانون عند الحبس والغرامة، بل يفرض إجراءات لضمان عدم عودة المتهم للجريمة بدءا بمصادرة وإعدام المضبوطات تحت إشراف صحي وإلزام المتهمين بالمصاريف فضلا عن الحكم بغلق المحل أو المخزن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي حال العودة يُلغى الترخيص.

