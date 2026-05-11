إعلان

رفع العقوبات وسيادة على هرمز.. تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي

كتب : وكالات

12:23 م 11/05/2026 تعديل في 12:50 م

إيران والولايات المتحدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدمت إيران ردا رسميا متعدد الصفحات على أحدث المقترحات الأمريكية المطروحة لإنهاء الحرب، متضمنا مطالب تفصيلية كشفت استمرار الخلافات الجوهرية بين الجانبين، خصوصا بشأن البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بحسب ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة على مضمون الرد.

ووفقا للمصادر، فإن طهران اقترحت إنهاء العمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز تدريجيا أمام حركة الملاحة التجارية، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية، على أن تستمر المفاوضات المتعلقة بالملف النووي خلال الثلاثين يوما التالية.

وتضمن الرد الإيراني مقترحا يقضي بتخفيف نسبة تخصيب جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مع نقل الجزء الآخر إلى دولة ثالثة، بشرط تقديم ضمانات بإعادة هذه المواد إلى إيران إذا فشلت المفاوضات أو انسحبت واشنطن من الاتفاق مستقبلا.

2026_03_03T061253Z_1_LYNXMPEM2208X_RTROPTP_3_IRAN_CRISIS_USA_PRISONERS_1_11zon

كما أبدت طهران استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم لفترة زمنية أقصر من المهلة الأمريكية المقترحة البالغة 20 عاما، في حين رفضت بشكل قاطع تفكيك منشآتها النووية.

وفي المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية المقربة من الحرس الثوري عن مصدر مطلع نفيه لصحة ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن مقترحات إيران المتعلقة بالمواد النووية.

وأضافت الوكالة أن إيران طالبت خلال فترة الثلاثين يوما المقترحة برفع العقوبات التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي على مبيعات النفط الإيرانية، إلى جانب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مقترح طهران يتضمن أيضا المطالبة بتعويضات عن أضرار الحرب والتأكيد على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، دون الإشارة مباشرة إلى المقترح الإيراني: "لن ننحني أبدا أمام العدو، وإذا طُرح الحديث عن الحوار أو التفاوض فهذا لا يعني الاستسلام أو التراجع".

fc2cba3c4df479462fe1c62e3cdd609db1c14e1876165f40e17f281cd86e2d97_3_11zon

رفض ترامب

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه "غير مقبول تماما"، في حين ذكرت وكالة "تسنيم" أن المقترح الإيراني الذي نُقل عبر باكستان، التي لعبت دور الوسيط، تضمن وقفا فوريا للحرب على جميع الجبهات، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والحصول على ضمانات بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة ضد إيران.

ورغم سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بهدف تسهيل المفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأت بهجمات أمريكية وإسرائيلية في فبراير، فإن تبادل إطلاق النار استمر بشكل متقطع.

وخلال الأسبوع الجاري، كرر ترامب تأكيده أن الحرب في إيران "ستنتهي سريعا"، بينما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة "إخراج" مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قبل اعتبار الحرب منتهية.

وفي منشور لترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب أنه اطلع على رد ممثلي إيران، مؤكدا أنه "لا يعجبه إطلاقا" ووصفه بأنه "غير مقبول تماما".

6109b6204c59b73b702a7339_2_11zon

المقترح الأمريكي

كما أفاد موقع "أكسيوس" بأن المذكرة الأمريكية المؤلفة من 14 بندا تتضمن وقفا لتخصيب اليورانيوم الإيراني، ورفع العقوبات، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة لم يكشف عن هوياتها، مشيرا إلى أن تنفيذ كثير من البنود يبقى مرهونا بالتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي ظل استمرار إيران بإغلاق المضيق الاستراتيجي، ارتفعت أسعار النفط العالمية، إذ يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

في المقابل، تواصل الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية للضغط على طهران بهدف القبول بشروطها، وهو ما أثار غضب السلطات الإيرانية.

وتوقفت إلى حد كبير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لتجارة النفط والغاز، بينما حذرت إيران جيرانها من الالتزام بالعقوبات الأمريكية.

وقال المتحدث العسكري محمد أكرمينيا، وفق ما نقلته وكالة "إرنا"، إن السفن التي تعبر مضيق هرمز ستواجه "عواقب شديدة" إذا لم تتعاون مع طهران أولا، مؤكدا أن الأمريكيين "لن يتمكنوا أبدا من تحويل هذه المساحة الواسعة في شمال المحيط الهندي إلى حصار حقيقي عبر أسطولهم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الولايات المتحدة دونالد ترامب حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زحام بالمراكز التكنولوجية لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات دائمة
مصراوى TV

زحام بالمراكز التكنولوجية لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات دائمة
رابط منصة كيريو اليابانية لأداء امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لأولى
مدارس

رابط منصة كيريو اليابانية لأداء امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لأولى
نبيلة عبيد تتصدر التريند بسبب هاني شاكر.. ما القصة؟
زووم

نبيلة عبيد تتصدر التريند بسبب هاني شاكر.. ما القصة؟
لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر.. فرج عامر: "محدش بياخد الدوري غير الأهلي
رياضة محلية

لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر.. فرج عامر: "محدش بياخد الدوري غير الأهلي
"كنت بطبطب عليهم".. اعترافات مالك مدرسة بشتيل المتهم بهتك عرض أطفال
حوادث وقضايا

"كنت بطبطب عليهم".. اعترافات مالك مدرسة بشتيل المتهم بهتك عرض أطفال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

25 صورة من زفاف نجل الفنان محمد رضوان
هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الإجراءات والأوراق المطلوبة
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟