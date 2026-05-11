قدمت إيران ردا رسميا متعدد الصفحات على أحدث المقترحات الأمريكية المطروحة لإنهاء الحرب، متضمنا مطالب تفصيلية كشفت استمرار الخلافات الجوهرية بين الجانبين، خصوصا بشأن البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بحسب ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة على مضمون الرد.

ووفقا للمصادر، فإن طهران اقترحت إنهاء العمليات العسكرية وفتح مضيق هرمز تدريجيا أمام حركة الملاحة التجارية، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية، على أن تستمر المفاوضات المتعلقة بالملف النووي خلال الثلاثين يوما التالية.

وتضمن الرد الإيراني مقترحا يقضي بتخفيف نسبة تخصيب جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مع نقل الجزء الآخر إلى دولة ثالثة، بشرط تقديم ضمانات بإعادة هذه المواد إلى إيران إذا فشلت المفاوضات أو انسحبت واشنطن من الاتفاق مستقبلا.

كما أبدت طهران استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم لفترة زمنية أقصر من المهلة الأمريكية المقترحة البالغة 20 عاما، في حين رفضت بشكل قاطع تفكيك منشآتها النووية.

وفي المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية المقربة من الحرس الثوري عن مصدر مطلع نفيه لصحة ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن مقترحات إيران المتعلقة بالمواد النووية.

وأضافت الوكالة أن إيران طالبت خلال فترة الثلاثين يوما المقترحة برفع العقوبات التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي على مبيعات النفط الإيرانية، إلى جانب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مقترح طهران يتضمن أيضا المطالبة بتعويضات عن أضرار الحرب والتأكيد على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، دون الإشارة مباشرة إلى المقترح الإيراني: "لن ننحني أبدا أمام العدو، وإذا طُرح الحديث عن الحوار أو التفاوض فهذا لا يعني الاستسلام أو التراجع".

رفض ترامب

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه "غير مقبول تماما"، في حين ذكرت وكالة "تسنيم" أن المقترح الإيراني الذي نُقل عبر باكستان، التي لعبت دور الوسيط، تضمن وقفا فوريا للحرب على جميع الجبهات، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والحصول على ضمانات بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة ضد إيران.

ورغم سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بهدف تسهيل المفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأت بهجمات أمريكية وإسرائيلية في فبراير، فإن تبادل إطلاق النار استمر بشكل متقطع.

وخلال الأسبوع الجاري، كرر ترامب تأكيده أن الحرب في إيران "ستنتهي سريعا"، بينما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة "إخراج" مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قبل اعتبار الحرب منتهية.

وفي منشور لترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب أنه اطلع على رد ممثلي إيران، مؤكدا أنه "لا يعجبه إطلاقا" ووصفه بأنه "غير مقبول تماما".

المقترح الأمريكي

كما أفاد موقع "أكسيوس" بأن المذكرة الأمريكية المؤلفة من 14 بندا تتضمن وقفا لتخصيب اليورانيوم الإيراني، ورفع العقوبات، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة لم يكشف عن هوياتها، مشيرا إلى أن تنفيذ كثير من البنود يبقى مرهونا بالتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي ظل استمرار إيران بإغلاق المضيق الاستراتيجي، ارتفعت أسعار النفط العالمية، إذ يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

في المقابل، تواصل الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية للضغط على طهران بهدف القبول بشروطها، وهو ما أثار غضب السلطات الإيرانية.

وتوقفت إلى حد كبير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لتجارة النفط والغاز، بينما حذرت إيران جيرانها من الالتزام بالعقوبات الأمريكية.

وقال المتحدث العسكري محمد أكرمينيا، وفق ما نقلته وكالة "إرنا"، إن السفن التي تعبر مضيق هرمز ستواجه "عواقب شديدة" إذا لم تتعاون مع طهران أولا، مؤكدا أن الأمريكيين "لن يتمكنوا أبدا من تحويل هذه المساحة الواسعة في شمال المحيط الهندي إلى حصار حقيقي عبر أسطولهم".