الجيش الأمريكي: منع أكثر من 70 سفينة من دخول الموانئ الإيرانية

كتب : وكالات

04:50 م 08/05/2026

القيادة المركزية الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية منعت أكثر من 70 سفينة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية في ظل الحصار الأمريكي المفروض على إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور عبر موقع "إكس"، إن هناك حالياً أكثر من 70 ناقلة نفط تمنعها القوات الأمريكية من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.

وأضافت أن هذه السفن التجارية تمتلك القدرة على نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني، بقيمة تقدّر بأكثر من 13 مليار دولار.

كما أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنه تم تحويل مسار أكثر من 50 سفينة خلال العمليات الجارية.

يوسف العجمي أبرزها.. كفر الشيخ تفتتح 4 مساجد جديدة في "جمعة التراحم" -صور
