وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور عبر موقع "إكس"، إن هناك حالياً أكثر من 70 ناقلة نفط تمنعها القوات الأمريكية من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.

There are currently more than 70 tankers that U.S. forces are preventing from entering or leaving Iranian ports. These commercial ships have the capacity to transport over 166 million barrels of Iranian oil worth an estimated $13 billion-plus. pic.twitter.com/VBKfDwMwqJ — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 8, 2026

وأضافت أن هذه السفن التجارية تمتلك القدرة على نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني، بقيمة تقدّر بأكثر من 13 مليار دولار.

كما أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنه تم تحويل مسار أكثر من 50 سفينة خلال العمليات الجارية.