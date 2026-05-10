نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة من المنشورات تحتوي على مشاهد توثق غرق السفن الإيرانية.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "تحولت 159 سفينة كانت تابعة للبحرية الإيرانية خلال رئاستي باراك أوباما وجو بايدن إلى سفن غارقة خلال فترة رئاستي".

ثم نشر ترامب صورة أخرى يظهر فيها على متن سفينة أمريكية، وهو يشاهد الهجمات على السفن المتجهة نحوه.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جميع الصور باستثناء الأولى تبدو مُولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة حققت نصرا عسكريا على إيران، مشيرا إلى أن طهران تمتلك 159 سفينة، لكنها الآن غارقة في قاع البحر، وفقا لروسيا اليوم.