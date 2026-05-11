إيران: ردنا على واشنطن منطقي ويحفظ مصالح المنطقة

كتب : وكالات

10:48 ص 11/05/2026

إيران وأمريكا

أكدت إيران تمسكها بموقفها خلال الاتصالات الجارية مع الولايات المتحدة، معتبرة أن الرد الذي قدمته إلى واشنطن يستند إلى مطالب وصفتها بأنها "معقولة ومنطقية" وتراعي مصالح المنطقة بأكملها، في وقت حملت فيه الإدارة الأمريكية مسؤولية تصاعد التوترات الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الرد المقدم إلى الجانب الأمريكي يتضمن مطالب تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع دول المنطقة، مشيرة إلى أن طهران تعتبر مقترحاتها واقعية ومنطقية ضمن مسار التعامل مع الأزمة الحالية.

وأضافت الخارجية الإيرانية أنها أوضحت للجانب الصيني خلال الاتصالات بينهما أن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

كما اتهمت الوزارة واشنطن بالوقوف وراء التوترات القائمة، مؤكدة أن الأعمال العدائية التي تنفذها الولايات المتحدة تمثل السبب الرئيسي لحالة الاضطراب وعدم الاستقرار الإقليمي.

الولايات المتحدة الصين حرب إيران

حكم قضائي ضد مسؤولي مدرسة سيدز للغات بسبب الإهمال في حماية الأطفال
ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق.. انخفاض الحديد
نجم الزمالك السابق يطالب بالترجع عن الحكم الأجنبي أمام سيراميكا: "المصري
هل يؤثر جدل "تباعاً تباعاً" سلبياً على شيرين عبدالوهاب؟.. طارق الشناوي يجيب
