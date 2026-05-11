إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين.. ارتفاع البطاطس

كتب : ميريت نادي

11:13 ص 11/05/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والخيار البلدي والصوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-5-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والليمون البلدي، ومقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددًا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 12.5 و22.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 9 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 11 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 و20 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الطماطم أسعار البطاطس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تصدرها التريند.. 20 صورة لـ يسرا اللوزي بإطلالات مميزة
زووم

بعد تصدرها التريند.. 20 صورة لـ يسرا اللوزي بإطلالات مميزة
لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر.. فرج عامر: "محدش بياخد الدوري غير الأهلي
رياضة محلية

لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر.. فرج عامر: "محدش بياخد الدوري غير الأهلي
مصراوي يكشف شرط إمام عاشور للاستمرار في الأهلي.. وموقف محمود الخطيب
رياضة محلية

مصراوي يكشف شرط إمام عاشور للاستمرار في الأهلي.. وموقف محمود الخطيب
مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. الدوري الإسباني وتوتنهام يبحث عن الهروب
رياضة عربية وعالمية

مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. الدوري الإسباني وتوتنهام يبحث عن الهروب
"كنت بطبطب عليهم".. اعترافات مالك مدرسة بشتيل المتهم بهتك عرض أطفال
حوادث وقضايا

"كنت بطبطب عليهم".. اعترافات مالك مدرسة بشتيل المتهم بهتك عرض أطفال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

25 صورة من زفاف نجل الفنان محمد رضوان
هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الإجراءات والأوراق المطلوبة
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟