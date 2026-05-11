ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والخيار البلدي والصوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-5-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والليمون البلدي، ومقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددًا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 12.5 و22.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 9 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 11 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 و20 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.