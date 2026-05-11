نتنياهو: النظام الإيراني مُتعصب ويسعى لتصدير الثورات الإسلامية

كتب : وكالات

04:31 ص 11/05/2026

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الصين تقدم دعما معينا ومكونات محددة لبرنامج تصنيع الصواريخ الإيراني.

أضاف نتنياهو خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS حول الدعم الصيني لإيران: "لا أحب ذلك"، معتبرا أنه يجب على بكين إعادة تقييم مصالحها.

كما تساءل ما إذا كانت ترغب في رؤية إيران تسيطر على الممرات المائية التي تعتمد عليها الصين في إمدادات الطاقة، أو تفضل بقاءها مفتوحة بعيدا عن "الابتزاز العنيف".

ووصف نتنياهو النظام الإيراني، أنه متعصب يسعى لتصدير الثورات الإسلامية"، قائلا إن الصين "يجب أن تفكر في ذلك".

وحول موقف تل أبيب من الصين، أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا: "أعرف متى ألتزم الصمت عند الضرورة".

وفي معرض حديثه، استخدم بنيامين نتنياهو ملف الذكاء الاصطناعي كمثال لتوضيح رؤيته بشأن التعامل مع إيران، معتبرا أن العالم يواجه تحديات معقدة لا يمكن التعامل معها بمنطق اللعبة الصفرية.

وقال إن الذكاء الاصطناعي يحمل فوائد كبيرة لكنه ينطوي أيضا على مخاطر تتطلب تعاونا دوليا لاحتوائها، قبل أن يقارن ذلك بالملف الإيراني، في إشارة إلى ضرورة تنسيق القوى الكبرى، خصوصا الولايات المتحدة والصين، لمنع ما وصفه بـ"المخاطر" المرتبطة ببرنامج إيران النووي والصاروخي.

أعرب عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج قد يناقشان خلال أي لقاء مقبل سبل التعاون للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وفقا لروسيا اليوم.

