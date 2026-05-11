احتفل الفنان محمد رضوان بزفاف نجله ياسين على فتاة من خارج الوسط الفني، خلال حفل أُقيم بإحدى قاعات الأفراح بمنطقة المقطم، وسط أجواء عائلية مميزة وحضور عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.

حضور نجوم الفن

وشهد حفل الزفاف وعقد القران حضور عدد من الفنانين، أبرزهم أحمد فتحي، إيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه، ضياء عبد الخالق، سما إبراهيم، عزة لبيب، هاني كمال، محمد العمروسي، إلى جانب المنتج هشام سليمان، الفنان احمد زاهر، الفنان مصطفى أبو سريع.

الرقصة الأولى للعروسين

وخطف العروسان الأنظار خلال رقصتهما الأولى على أنغام الأغاني الرومانسية، حيث سيطرت الأجواء المبهجة والمشاعر العائلية على الحفل، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوا العروسين لحظات الاحتفال.

كما ظهر الفنان محمد رضوان متأثرًا خلال حفل الزفاف، في لقطات لاقت تفاعلًا واسعًا، معربًا عن سعادته الكبيرة بزفاف نجله.

اقرأ أيضا..

"بدون باروكة".. صور نادرة للنجم فريد شوقي في عدد من المناسبات

وصلة هزار.. داليا مبارك: طلعوا رامي صبري برة.. ويعلق: أنا ملك الإحساس