قالت وكالة "تسنيم" نقلا عن مصدر إيراني مطلع، إن إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن الرد الإيراني يعد غالبا مؤشرا على أن الخطة أفضل.

وأوضح المصدر، أن رد فعل ترامب لا يهم، مشددا على أنه ما من أحد في إيران يعكف على صياغة خطة لإرضاء الرئيس الأمريكي.

رفض ترامب لرد إيران على المقترح الأمريكي

تأتي هذه الردود الإيرانية تعقيبا على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس"، أعلن فيها اعتزامه رفض الرد الإيراني على مسودة اتفاق السلام الأخيرة.

ووصف ترامب خطاب طهران بأنه غير مناسب، مشيرا إلى أنه لا يعجبه ردهم في ظل التوترات القائمة بين إيران وأمريكا.

وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة بعدما انتظرت الولايات المتحدة الأمريكية 10 أيام للحصول على الرد الإيراني الذي وصل الأحد، بعد تطلعات داخل البيت الأبيض بأن يظهر الموقف الإيراني تقدما إضافيا نحو التوصل إلى اتفاق، إلا أن رد فعل ترامب الأولي أشار إلى العكس تماما.

اتهامات الابتزاز والتنسيق بين ترامب ونتنياهو في ملف إيران

ورفض الرئيس الأمريكي الخوض في تفاصيل إضافية بشأن مضمون الرد الإيراني في ظل صراع إيران وأمريكا، مدعيا أن النظام في طهران يبتز العديد من الدول منذ 47 عاما.

وأشار ترامب إلى إجرائه مكالمة هاتفية الأحد مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ناقشا الرد الإيراني إلى جانب ملفات أخرى، واصفا المكالمة بأنها كانت جيدة جدا وأن العلاقة بينهما جيدة.

وشدد ترامب في الوقت نفسه على أن ملف المفاوضات مع طهران هو قضيته الشخصية وليس قضية أي شخص آخر.

ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما إذا كان ينوي مواصلة المسار الدبلوماسي مع طهران، أم أنه قد يتجه إلى الخيار العسكري في المرحلة المقبلة من حرب إيران وأمريكا.

وفي سياق متصل، أكد ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" أن الرد الإيراني لم يعجبه ووصفه بأنه غير مقبول إطلاقا.

