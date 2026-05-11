إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟

أعلنت إيران، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أُدين بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، وفق ما أفادت به وكالة ميزان.

هوية المتهم وطبيعة عمله

وذكرت الوكالة أن الرجل يدعى عرفان شاكورزاده، مشيرة إلى أنه كان يعمل في منظمة علمية معنية بأنشطة الأقمار الصناعية، وأضافت أنه قام، بحسب الرواية الرسمية، بنقل معلومات علمية سرية إلى أجهزة استخبارات أجنبية.

اتهامات بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية

من جهتها، أفادت وكالة أنباء فارس بأن شاكورزاده كان يتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز الموساد، في إطار اتهامات تتعلق بتسريب معلومات حساسة مرتبطة بأنشطة علمية وتقنية.

تقرير حقوقي يورد تفاصيل إضافية

وبحسب تقرير صادر عن جمعية حقوق الإنسان الإيرانية، فإن شاكورزاده يبلغ من العمر 29 عاماً، وهو خريج هندسة الطيران، وأوضح التقرير أنه أُلقي القبض عليه عام 2025، مضيفاً أنه أدلى باعترافات بالتهم الموجهة إليه تحت الإكراه.