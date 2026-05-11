واشنطن (أ ش أ)

قال السيناتور الأمريكي، جاك ريد، من ولاية رود آيلاند، وهو العضو الديمقراطي الأقدم في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "إن تدمير المنشآت النووية الإيرانية صعب للغاية".

ونفى ريد، في تصريحات له أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأحد، "استعداد القادة الإيرانيين للتخلي عن السيطرة على برنامجهم النووي في المفاوضات مع إدارة ترامب لإنهاء الحرب".

وأضاف : "لديهم نفوذ عالمي، وذلك بفضل قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة البحرية العالمية"، حسب قوله.