تصدر اسم الفنانة نبيلة عبيد، تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد كشفها تفاصيل محاولتها زيارة الفنان الراحل هاني شاكر أثناء تواجده في فرنسا قبل عدة أسابيع، للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدة أن زوجته نهلة توفيق رفضت السماح لها بزيارته.

نبيلة عبيد تروي ما حدث بينها وبين زوجة هاني شاكر

وكشفت نبيلة عبيد تفاصيل الواقعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، قائلة: "كنت كل ليلة بكلمها وألاقي صوتها تعبان، قلت لها عايزة أجي أشوفه، لكنها ردت عليا وقالتلي (هتيجي تشوفي إيه)، والكلمة دي وجعتني جدا".

وأضافت: "روحت قدام المستشفى ووقفت تحت أحاول أطلع، لكن الكلمة أثرت فيا جدا ومخلتنيش أطلع، وأنا حزينة جدا من الموقف ده".

آخر ظهور لـ نبيلة عبيد

وكان آخر ظهور للفنانة نبيلة عبيد خلال حضورها حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، الذي أُقيم أمام سفح أهرامات الجيزة، وذلك في أول ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة مع زوجة الفنان الراحل هاني شاكر.

اقرأ أيضًا:

أحمد كمال: "أجبرت على الوحدة وقدري أن أكون وحيدا"

من بينهم ليلى زاهر وحاتم صلاح.. نجوم ينتظرون أخبارًا سعيدة قريبًا

تصدر عربيًا.. عمرو دياب يصعد للمركز 151 عالميا ويقتحم قائمة أقوى الفنانين رقميًا