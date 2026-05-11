نبيلة عبيد تتصدر التريند بسبب هاني شاكر.. ما القصة؟

كتب : نوران أسامة

11:21 ص 11/05/2026 تعديل في 12:20 م

تصدر اسم الفنانة نبيلة عبيد، تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد كشفها تفاصيل محاولتها زيارة الفنان الراحل هاني شاكر أثناء تواجده في فرنسا قبل عدة أسابيع، للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدة أن زوجته نهلة توفيق رفضت السماح لها بزيارته.

وكشفت نبيلة عبيد تفاصيل الواقعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، قائلة: "كنت كل ليلة بكلمها وألاقي صوتها تعبان، قلت لها عايزة أجي أشوفه، لكنها ردت عليا وقالتلي (هتيجي تشوفي إيه)، والكلمة دي وجعتني جدا".

وأضافت: "روحت قدام المستشفى ووقفت تحت أحاول أطلع، لكن الكلمة أثرت فيا جدا ومخلتنيش أطلع، وأنا حزينة جدا من الموقف ده".

وكان آخر ظهور للفنانة نبيلة عبيد خلال حضورها حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، الذي أُقيم أمام سفح أهرامات الجيزة، وذلك في أول ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة مع زوجة الفنان الراحل هاني شاكر.

