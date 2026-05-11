افتتح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض "أهلاً بالعيد" بالسوق الحضاري "تحيا مصر" بمنطقة حدائق القبة، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية متكاملة تواكب مشروعات التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

أكثر من 120 منفذًا لتوفير احتياجات الأسرة المصرية.. تفاصيل

يضم المعرض أكثر من 120 منفذ بيع متنوعًا تشمل السلع الغذائية الأساسية، واللحوم، ومستلزمات عيد الأضحى، والملابس، والأحذية، والمفروشات، وكافة احتياجات الأسرة المصرية، بما يوفر للمواطنين تجربة تسوق متكاملة داخل بيئة منظمة وآمنة وحضارية.

التموين تطرح السلع بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين

شهد المعرض مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص، من خلال طرح السلع الأساسية من الأرز والسكر والزيت واللحوم، إلى جانب مستلزمات الأسرة، بأسعار مناسبة، دعمًا لجهود الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال المواسم والأعياد.

شريف فاروق: الأسواق الحضارية تدعم تطوير التجارة الداخلية

أكد وزير التموين، أن إقامة الأسواق الحضارية تأتي ضمن رؤية الدولة الشاملة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، والقضاء على المظاهر العشوائية، وتقنين أوضاع الأسواق، بما يسهم في تحسين البيئة التجارية والخدمية والحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير خدمات منظمة وآمنة للمواطنين والتجار.

وزير التموين: مستمرون في التوسع بالأسواق المنظمة والمعارض السلعية

أشار شريف فاروق، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في التوسع في إقامة وتطوير الأسواق المنظمة والمعارض السلعية بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، بما يدعم جهود ضبط الأسواق وتحقيق التوازن في إتاحة السلع وتعزيز انتشار المنافذ المنظمة، خاصة خلال المواسم والأعياد.

محافظ القاهرة: السوق الحضاري يحقق السيولة المرورية وينظم حركة البيع

من جانبه، أكد إبراهيم صابر، أن المعرض المقام داخل السوق الحضاري بمنطقة حدائق القبة يمثل إضافة مهمة للمنطقة، خاصة مع ضمه للموقف الرئيسي، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتنظيم حركة البيع والشراء، وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين داخل نطاق حضاري منظم.

محافظة القاهرة: السوق ضمن خطة تحسين جودة الحياة للمواطنين

أشار محافظ القاهرة، إلى أن إنشاء السوق يأتي ضمن جهود الدولة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة حضارية آمنة ومنظمة للتسوق.