أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنذاراً عاجلاً دعا فيه سكان عدد من المناطق في جنوب لبنان إلى الإخلاء، في خطوة تأتي وسط توتر أمني متواصل على الحدود الجنوبية.

المناطق المشمولة بالتحذير

وشمل الإنذار سكان بلدات الجنوبية الريحان، وجرجواع، وكفار رمان، والبكيرية، وعرب سالم، وجماجمة، ومقذرة، وكلايلة، وحروف، حيث طُلب من القاطنين في هذه المناطق اتخاذ إجراءات الإخلاء وفق التحذير.

نشر التحذير باللغة العربية

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي التحذير باللغة العربية عبر حسابه على منصة إكس، موضحاً أن الرسالة موجهة مباشرة إلى السكان في البلدات المشمولة بالإنذار.

ربط التحرك باتفاق وقف إطلاق النار

وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي "مضطر للتحرك بالقوة" ضد حزب الله، معتبراً أن ذلك يأتي "نظراً لانتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار"، وأضاف أن الجيش "لا ينوي إلحاق أي أذى" بالسكان المدنيين.

تعليمات بالابتعاد ألف متر

كما دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى عدم البقاء على مسافة تقل عن ألف متر من القرى المذكورة، في إطار التعليمات المعلنة ضمن التحذير الصادر الاثنين.