تعرض سفينة كورية جنوبية لهجوم في مضيق هرمز.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

08:16 ص 11/05/2026

مضيق هرمز

وكالات

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، ضرورة إجراء تحقيق دقيق في الهجوم مجهول المصدر الذي تعرضت له سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز أمس الأحد.

أضاف تشو: "لا تزال هناك أمور نحتاج إلى النظر فيها بعناية أكبر، وسنحتاج إلى إصدار حكم بعد مراجعتها بحذر"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكرت الوزارة، أن مصدر الهجوم لم يتأكد بعد، وسيتم إجراء تحليل إضافي لحطام محرك تم انتشاله في مكان الحادث.

وردا على سؤال حول قرار الوزارة استدعاء السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزجي عقب إعلان نتائج التحقيق، قال تشو: "كنا بحاجة إلى شرح الموقف أولا"، مضيفا أن الوزارة أطلعت الولايات المتحدة أيضا على نتائج التحقيق.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأحد، أن هجوما بـ "جسمين طائرين مجهولين" تسبب في انفجار وحريق على متن سفينة الشحن "إتش إم إم نامو" التي ترفع علم بنما وتشغلها شركة الشحن الكورية الجنوبية الكبرى "إتش إم إم"، الأسبوع الماضي، معلنة نتائج تحقيق أجراه فريق حكومي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ادعى في وقت سابق، أن إيران "أطلقت بعض الطلقات" على سفينة "إتش إم إم" وأهداف أخرى، لكن السفارة الإيرانية في سيئول شددت على أن طهران تنفي "بشكل حازم وقاطع" أي تورط لجيشها في الحادث.

وكان على متن السفينة 24 من أفراد الطاقم، من بينهم ستة كوريين جنوبيين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ووقع الحادث بعد ساعات من إطلاق الولايات المتحدة عملية معلقة حاليا، أطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى تحرير السفن العالقة في الممر المائي، ونددت إيران بهذه الخطوة واعتبرتها انتهاكا لوقف إطلاق النار المعمول به منذ أوائل أبريل، وفقا لروسيا اليوم.

مضيق هرمز كوريا الجنوبية هجوم على سفينة بمضيق هرمز هرمز

تركي آل الشيخ: إيرادات فيلم برشامة بلغت 35 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه
الصحة الأمريكية: إصابة أمريكيين من ركاب السفينة السياحية بفيروس هانتا
بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
اليوم.. انطلاق التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي
