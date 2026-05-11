سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب- إبراهيم الهادي عيسى:

11:20 ص 11/05/2026

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.03 جنيه للشراء، و14.1 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.03 جنيه للشراء، و14.1 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.04 جنيه للشراء، و14.12 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14 جنيهًا للشراء، و14.1 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.04 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

