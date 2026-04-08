أعلنت شبكة الجزيرة القطرية، مساء الأربعاء، استشهاد مراسلها في قطاع غزة محمد وشاح.

لحظة اغتيال الاحتلال للصحفي "محمد وشاح" بقصف مركبة في منطقة "الشيخ عجلين" غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/GR4rBZxtZf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 8, 2026

وأدان مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، اغتيال محمد وشاح، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب على غزة إلى 262.

