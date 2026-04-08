استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد وشاح في غزة.. فيديو

كتب : عبدالله محمود

07:28 م 08/04/2026

الصحفي الفلسطيني محم وشاح

أعلنت شبكة الجزيرة القطرية، مساء الأربعاء، استشهاد مراسلها في قطاع غزة محمد وشاح.

وأدان مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، اغتيال محمد وشاح، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب على غزة إلى 262.

ونشرت شبكة القدس الأخبارية، لحظة اغتيال الاحتلال للصحفي محمد وشاح بقصف مركبة في منطقة "الشيخ عجلين" غرب مدينة غزة.

"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
هبوط مفاجئ للدولار بعد تدفقات أجنبية قوية.. ماذا نعرف؟
الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها
مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"
