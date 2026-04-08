قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق إنجازات هائلة في حرب إيران، لافتًا إلى أن النظام الإيراني بات أضعف وأصبحنا أقوى.

وأوضح نتنياهو، في كلمة مصورة له اليوم الأربعاء، أن هذا ليس نهاية المعركة في إيران، مؤكدًا أن إسرائيل في محطة على طريق تحقيق أهدافها.

ولفت نتنياهو، إلى أن شراكة إسرائيل مع الولايات المتحدة لم تحدث بهذا الشكل في تاريخ إسرائيل، قائلا: "علاقتي مع ترامب عظيمة ونتواصل يوميا".

وأضاف نتنياهو، أنه عندما تكون إيران في أضعف حالاتها تكون إسرائيل في أقوى حالاتها، مشيرًا إلى أنه لو لم تشن إسرائيل وأمريكا الحرب لوصلت إيران إلى هدفها ببناء أسلحة نووية.

وأوضح نتنياهو، أن إسرائيل أوقفت عملية إنتاج الصواريخ في إيران، مؤكدًا أنه على الرغم من ذلك ما زالت التهديدات الإيرانية.

وتابع نتنياهو: "دمرنا الكثير من المنشآت النووية الإيرانية وقتلنا علماء الذرة الإيرانيين.. واستهدفنا منظومة الأموال الإيرانية ومصانع الصلب والسلاح للنظام ودمرنا البنية التحتية البحرية والجوية:.

وفي سياق أخر، أكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال وجه لحزب الله أكبر ضربة لها منذ عملية البيجر.