تجمع متظاهرون أمام قصر باكينجهام في لندن يوم الاثنين، مرتدين أزياء الملك تشارلز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحملوا مجسمًا لصاروخ، احتجاجًا على الزيارة المرتقبة لملك بريطانيا إلى الولايات المتحدة، في تحرك نظمه ائتلاف "أوقفوا ترامب" الذي طالب الحكومة البريطانية بوقف استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية.

Protesters gathered outside Buckingham Palace to oppose the upcoming U.S. visit of King Charles III, with demonstrators highlighting tensions linked to the Iran conflict. Organised by the Stop Trump Coalition, the protest featured activists dressed as King Charles III and Donald… pic.twitter.com/J28Y5iSf3q — APT News (@APT__News) April 27, 2026

وجاءت هذه الدعوات بعد أن منحت الحكومة البريطانية في الشهر الماضي تفويضًا يسمح لواشنطن باستخدام قواعد عسكرية داخل بريطانيا لتنفيذ ضربات ضد مواقع صواريخ إيرانية كانت تستهدف سفنًا في مضيق هرمز، فيما قال المتحدث باسم الائتلاف جيك أتكينسون إنه لا ينبغي إرسال الملك لحضور مأدبة رسمية مع دونالد ترامب في ظل ما وصفه بتسبب الأخير في أزمة غلاء معيشة نتيجة الحرب في إيران.

وكان ترامب قد وصف في سبتمبر الماضي العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنها علاقة خاصة، خلال مأدبة أقامها الملك تشارلز بمناسبة زيارته الرسمية الثانية غير المسبوقة إلى بريطانيا، إلا أن تصريحاته اللاحقة حملت نبرة مختلفة، حيث انتقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بسبب رفضه تقديم دعم عسكري في الحرب مع إيران، ووصفه بأنه غير مؤهل، وقارنه بنيفيل تشامبرلين، كما اعتبر أن بريطانيا لم تعد كما كانت من حيث مكانتها بين الحلفاء، وقلل من قدرات حاملات الطائرات التابعة للبحرية البريطانية.

ومن المقرر أن يصل الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الاثنين في زيارة رسمية تستمر 4 أيام، بمناسبة مرور 250 عامًا على استقلال الولايات المتحدة، الذي أُعلن خلال عهد الملك جورج الثالث، أحد أسلافه، في وقت تمر فيه العلاقات بين البلدين بمرحلة توتر، خاصة مع تصاعد الخلافات بشأن الحرب في إيران.

ورغم أن الملك البريطاني يلتزم الحياد السياسي، فإن الحكومة البريطانية تأمل أن تسهم هذه الزيارة في تخفيف التوتر، حيث سيعقد الملك والملكة كاميلا لقاءات مباشرة مع الرئيس الأمريكي، على أن تتوج الزيارة بإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، قبل التوجه إلى نيويورك وفرجينيا، وفق ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأوضح السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ويستماكوت أن الملك لن يجري محادثات سياسية مباشرة على غرار رئيس الوزراء، لكنه يمتلك اطلاعًا واسعًا يتيح إجراء نقاشات خاصة حول قضايا مهمة، معربًا عن أمل بلاده في أن يكون لهذه اللقاءات تأثير إيجابي.

وأشار قصر باكينجهام إلى أن الملك أعرب عن ارتياحه لسلامة ترامب وزوجته بعد حادث إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مؤكدًا استمرار الزيارة كما هو مخطط لها بعد مشاورات بين الجانبين، مع إجراء تعديلات تشغيلية محدودة دون تغيير البرنامج العام.

وقالت شبكة سي إن إن، إن هذه الزيارة تعد اختبارًا دبلوماسيًا للحكومة البريطانية، التي سبق أن استخدمت دعوة الملك لترامب كوسيلة للتعامل مع إدارته، مستفيدة من اهتمامه بالمؤسسة الملكية، حيث عبّر ترامب في أكثر من مناسبة عن إعجابه بالعائلة المالكة البريطانية وتاريخها.

بدورها أكدت مصادر بريطانية أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تمتد عبر أحداث عديدة، من بينها حروب وصراعات سابقة، قبل أن تتطور إلى شراكة وثيقة في قضايا دولية كبرى.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات رسمية في واشنطن تشمل اجتماعًا خاصًا بين الملك وترامب، واستعراضًا عسكريًا، ومأدبة رسمية، إلى جانب فعاليات أخرى خارج البيت الأبيض، مثل حضور حفل في حديقة عامة ووضع أكاليل زهور تكريمًا للضحايا.

كما سيزور الملك نيويورك للمشاركة في فعاليات مجتمعية وزيارة موقع تذكاري، إضافة إلى لقاءات مع فرق الطوارئ ومبادرات محلية، قبل التوجه إلى ولاية فرجينيا للقاء مجتمعات محلية ومناقشة قضايا بيئية وحقوق الأراضي.

وفي المقابل، تستعد الإدارة الأمريكية لتنظيم مراسم استقبال رسمية موسعة، حيث يشارك الرئيس وزوجته في التحضيرات، مع اهتمام خاص بتفاصيل الحفل الرسمي، بما في ذلك قائمة الضيوف وترتيبات المناسبة.

وتشير المصادر البريطانية، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعٍ للحفاظ على العلاقات بين البلدين رغم الخلافات، حيث تؤكد أن هذه العلاقة تتجاوز الحكومات المتعاقبة وتمتد إلى تاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.