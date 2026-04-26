كشفت صحيفة "نيويورك بوست" عن النص الكامل لرسالة كول ألين، المتهم بتنفيذ محاولة اغتيال ترامب، إلى عائلته قبيل هجوم عشاء مراسلي البيت الأبيض بـ10 دقائق.

وقع كول ألين رسالته باسم "كول كولد فورس القاتل الفيدرالي الودود ألين"، موضحا أنه يعتبر استهداف مسؤولي الإدارة الأمريكية "واجبا مقدسا".

واستهل ألين بيانه بالاعتذار لوالديه وزملائه وطلابه عن التبريرات الكاذبة التي ساقها لتغطية تواجده في موقع الحادث، كما اعتذر لجميع العمال والنزلاء الذين عرضهم للخطر جراء تواجده بالقرب منهم.

قواعد الاشتباك في محاولة اغتيال ترامب

وحدد المنفذ في بيانه قواعد الاشتباك المتوقعة، حيث جعل مسؤولي الإدارة باستثناء مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، أهدافا مرتبة من الأعلى رتبة إلى الأدنى.

وأوضح ألين أنه لن يستهدف عناصر جهاز الخدمة السرية إلا عند الضرورة، مفضلا تعطيلهم بطريقة غير مميتة إن أمكن، مع تجنب استهداف أمن الفندق، وشرطة الكابيتول، والحرس الوطني، وموظفي الفندق، والضيوف، إلا في حال تعرضه لإطلاق نار مباشر.

وأشار المنفذ إلى استخدامه طلقات "الخرطوش" بدلا من الرصاصات الصلبة لتقليل نفاذية الجدران، معتبرا الحاضرين في الخطاب متواطئين باختيارهم حضور كلمة لمن وصفه بـ"الخائن والمتحرش بالأطفال والمغتصب"، غير أنه تمنى ألا يضطر للتعامل معهم للوصول لأهدافه ضمن محاولة اغتيال ترامب.

تبريرات عقائدية ودوافع محاولة اغتيال ترامب

ورد ألين في بيانه على 5 اعتراضات مفترضة؛ حيث رفض أولا مبدأ "إدارة الخد الآخر" المسيحي عندما يتعلق الأمر باضطهاد الآخرين، واصفا الصمت حيال جرائم النظام بالتواطؤ.

وبرر توقيت محاولة اغتيال ترامب بكونه الفرصة الأفضل للنجاح، رافضا في الوقت نفسه الحجج المتعلقة بأصوله العرقية- نصف أسود ونصف أبيض- أو الالتزام بقاعدة "أعطِ ما لقيصر لقيصر"، مشددا على أن الولايات المتحدة يحكمها القانون لا الأفراد.

وأعرب المنفذ عن تقديره لعائلته الشخصية والكنسية وأصدقائه وطلابه على مدار 31 عاما، مؤكدا أنه لا يتوقع المغفرة، ولكنه لم يجد طريقا آخر للوصول إلى هذه المسافة من الهدف.

انتقادات أمنية كشفتها محاولة اغتيال ترامب

وانتقد ألين في بيانه ما وصفه بـ"عدم الكفاءة الجنوني" لجهاز الخدمة السرية، مشيرا إلى خلو الفندق والفعالية من أي تدابير أمنية حقيقية أو أجهزة تنصت أو كاشفات معادن فعالة.

ولفت إلى أن الأمن ركز على المتظاهرين والوافدين الجدد، متجاهلا من سجلوا وصولهم في الفندق قبل يوم من الحادث.

وزعم منفذ محاولة اغتيال ترامب أن "الغطرسة" هي ما مكنه من الدخول بأسلحة متعددة دون أن يشك فيه أحد، قائلا إنه لو كان "عميلا إيرانيا" لتمكن من إدخال أسلحة ثقيلة مثل رشاش "إم 2 براوننج" دون ملاحظة.

ووصف ألين شعوره أثناء العملية بالمروع، حيث غلبه الغثيان والرغبة في البكاء على ما فقده من مستقبله، ناصحا الأطفال بالبقاء في المدرسة.

