

وكالات

سمعت أصوات دفاعات جوية في مدينة كرمانشاه غربي إيران، بينما لم يعرف سببها بعد، حسبما أفادت وكالة أنباء مهر المحلية.

وقالت الوكالة، إنه قبل دقائق، سمع صوت أنشطة للدفاع الجوي في عدة نقاط داخل مدينة كرمانشاه ومحيطها.

وبحسب مهر، زعمت بعض المصادر المحلية، أن هذه الأصوات ناتجة عن اختبار لأنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.

ومع ذلك، لم تؤكد أو تنف أي جهة رسمية أو أحد من المسؤولين في المحافظة هذا الأمر، وفقا لسكاي نيوز.