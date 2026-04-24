أعرب قادة الاتحاد الأوروبي، عن تشككهم في المقترح الذي تقدمت به ألمانيا، والقاضي بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران بشكل تدريجي، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اختتام قمة أوروبية استمرت يومين في قبرص اليوم الجمعة: "إذا توصلنا إلى اتفاق شامل، فإننا مستعدون لتخفيف العقوبات خطوة بخطوة".

وأضاف ميرتس، أن شروط ذلك لا تقتصر على تأمين عبور السفن فحسب، بل تشمل أيضاً "إنهاء البرنامج النووي الإيراني بشكل نهائي" ووقف التهديدات الموجهة إلى إسرائيل.

وكانت إيران قد ردت على الهجمات التي شنتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في 28 فبراير/شباط، بإغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، مهددةً باستهداف أي سفينة لا تحصل على إذن مسبق منها لعبور الممر المائي.

وقد تسبب هذا الحصار في اضطرابات كبرى بالأسواق العالمية، وارتفاع حاد في أسعار الطاقة، ودفع الدول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمنع نقص الوقود.

ولا تزال قضية إعادة فتح مضيق هرمز تشكل إحدى أكبر عوائق المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

في المقابل، حذرت كل من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، من التسرع في تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

وقالت فون دير لاين إنه يتعين على إيران أولاً أن تخطو خطوات فعلية نحو خفض التصعيد، وتفكيك برنامجها النووي، ووقف قمع شعبها.

وأضافت في إشارة إلى القمع الدامي للاحتجاجات المناهضة للنظام: "لا يجب أن ننسى أن 17 ألفاً من الشباب قُتلوا في الشهر الأول من هذا العام وحده".

أما كوستا، فشدد على أن طهران فشلت مراراً في تقديم ضمانات موثوقة "بأنها لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً".

وتابع قائلاً: "لا يمكننا أن نتغاضى عن طبيعة هذا النظام، ولا عن العنف الذي يمارسه ضد شعبه. أعتقد أن الحديث عن تخفيف أي عقوبات لا يزال سابقاً لأوانه".