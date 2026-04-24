10 متهمين و9 أحداث.. القبض على عصابة "الكاتعة" في القاهرة

كتب : صابر المحلاوي

06:47 م 24/04/2026

ضبط متهمين لاستغلالهم 9 أطفال في التسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 متهمين (6 رجال و4 سيدات – لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي بنطاق محافظة القاهرة.

وعُثر بصحبة المتهمين على 9 أطفال من المعرضين للخطر، حال استغلالهم في التسول وبيع السلع، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، كما جرى تسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأسرهم بإحدى دور الرعاية.

استغلال الأطفال التسول خطف الأطفال وزارة الداخلية النيابة العامة

