تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 متهمين (6 رجال و4 سيدات – لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي بنطاق محافظة القاهرة.

القبض على عصابة "الكاتعة" في القاهرة

وعُثر بصحبة المتهمين على 9 أطفال من المعرضين للخطر، حال استغلالهم في التسول وبيع السلع، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، كما جرى تسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأسرهم بإحدى دور الرعاية.

