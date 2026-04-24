تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط شخص أنشأ وأدار شبكة بث تلفزيوني غير شرعية بمحافظة الغربية.

القبض على شاب بتهمة إدارة شبكة بث غير شرعية في الغربية

وكشفت التحريات أن المتهم كان يستقبل القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، ويعيد بثها باستخدام شفرة خاصة لاسلكيًا دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته الأجهزة والمعدات المستخدمة في فك الشفرات واستقبال الإشارات، من بينها وحدة معالجة مركزية و3 محطات لتقوية الإشارة.

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

