استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفاوة بالغة لدى وصوله إلى مقر انعقاد الاجتماع التشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، الذي تستضيفه العاصمة القبرصية نيقوسيا، في إطار الجهود الدولية لتعزيز التنسيق حول قضايا المنطقة.

لقاء ودّي بين الرئيس السيسي وماكرون على هامش الاجتماع التشاوري

شهد اللقاء مشهدًا لافتًا عكس عمق العلاقات بين الجانبين، إذ تبادل الرئيسان التحية بحرارة، وتصافحا بالأحضان في لحظة عكست طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا، والتقدير المتبادل بين القيادتين، قبل أن ينخرطا في محادثات جانبية على هامش الاجتماعات.

وجاء اللقاء في سياق مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع التشاوري الذي ضم قادة عربًا وأوروبيين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، والذي ناقش تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب بحث آليات دعم التعاون بين ضفتي المتوسط.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى مقر الاجتماع، إذ استُقبل من عدد من القادة المشاركين، في إطار لقاءات تهدف إلى تنسيق المواقف بشأن أبرز القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، والتوترات في عدد من دول المنطقة.

وتعكس المصافحة الحارة بين الرئيس السيسي وماكرون عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس، والتي تشهد تعاونًا متناميًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى التنسيق المستمر في ملفات المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي.





