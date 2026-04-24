ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 24-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر؟

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 15 جنيهًا، يرجع ذلك إلى صعود السعر عالميًا مع زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن، إضافة إلى ارتفاع الدولار محليًا، كما ساهم الطلب المحلي في دفع الأسعار للارتفاع.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4656 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5987 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6985 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7982 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248240 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399100 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29% إلى نحو 4707 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

