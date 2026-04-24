قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب بدأت مسارا يهدف إلى تحقيق سلام تاريخي مع لبنان، متهما حزب الله بمحاولة عرقلة هذا المسار.

نتنياهو: نتعهد بتغيير منطقة الشرق الأوسط

وأضاف نتنياهو، في فيديو مصور اليوم الجمعة، أن إسرائيل تحافظ على حرية العمل الكاملة ضد كل تهديد، مشيرا إلى تنفيذ هجمات خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا التزام تل أبيب بإعادة الأمن لسكان شمال إسرائيل.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال، أن الجيش الاحتلال يتعهد بتغيير منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن هذا ما تعمل عليه تل أبيب حاليا.

نتنياهو: أجرى اتصالا ناجحا مع ترامب بشأن إيران

وأشار نتنياهو إلى أنه أجرى اتصالًا ناجحا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا عسكرية واقتصادية عليها.

نتنياهو: ننسق مع أمريكا ملفي إيران ولبنان

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تعمل بتنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بملفي إيران ولبنان.