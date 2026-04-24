نتنياهو: نسعى لسلام تاريخي مع لبنان وننسق بالكامل مع واشنطن بشأن إيران

كتب : وكالات

07:23 م 24/04/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب بدأت مسارا يهدف إلى تحقيق سلام تاريخي مع لبنان، متهما حزب الله بمحاولة عرقلة هذا المسار.

نتنياهو: نتعهد بتغيير منطقة الشرق الأوسط

وأضاف نتنياهو، في فيديو مصور اليوم الجمعة، أن إسرائيل تحافظ على حرية العمل الكاملة ضد كل تهديد، مشيرا إلى تنفيذ هجمات خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا التزام تل أبيب بإعادة الأمن لسكان شمال إسرائيل.
وأكد رئيس حكومة الاحتلال، أن الجيش الاحتلال يتعهد بتغيير منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن هذا ما تعمل عليه تل أبيب حاليا.

نتنياهو: أجرى اتصالا ناجحا مع ترامب بشأن إيران

وأشار نتنياهو إلى أنه أجرى اتصالًا ناجحا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا عسكرية واقتصادية عليها.

نتنياهو: ننسق مع أمريكا ملفي إيران ولبنان

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تعمل بتنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بملفي إيران ولبنان.

بنيامين نتنياهو إيران ولبنان إسرائيل ولبنان حرب إيران دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحمد كريمة عن "نظام الطيبات": التحليل والتحريم في الأكل والشرب بيد الله
أخبار مصر

أحمد كريمة عن "نظام الطيبات": التحليل والتحريم في الأكل والشرب بيد الله
هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
مسرح و تليفزيون

هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
رياضة عربية وعالمية

"معادلة رونالدو".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس
ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
شئون عربية و دولية

ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
علاقات

من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
الرئيس السيسي: ضرورة تطبيق شامل وغير انتقائي لمنع الانتشار النووي في المنطقة
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟