مأساة ببني سويف.. غرق طفلين داخل ترعة في مركز ببا

كتب : حمدي سليمان

07:34 م 24/04/2026

شهدت قرية هربشنت التابعة لمجلس قروي سدس بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، حادثًا مأساويًا، حيث لقي طفلان مصرعهما غرقًا داخل ترعة أحمد باشا أثناء لهوهما بالقرب من مجرى المياه.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط طفلين داخل ترعة أحمد باشا، وهما «ع. إ. ش.»، يبلغ من العمر 3 أعوام، و«س. ن. س. أ.»، يبلغ من العمر 4 أعوام، حيث لقيا مصرعهما في الحال.

تحرك عاجل من الأجهزة المعنية

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما بدأت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، مع الاستماع إلى أقوال أسرتي الطفلين.

