قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه لا يتوقع حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في منتجع دورال بولاية فلوريدا في وقت لاحق هذا العام، رغم اعتقاده أن مشاركة بوتين قد تكون "مفيدة".

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن تصريحات ترامب جاءت بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوستأفاد بأن روسيا ستُدعى لحضور الاجتماعات الوزارية وقمة القادة، في أول دعوة من هذا النوع منذ 2019، حين توقفت موسكو عن المشاركة الحضورية بسبب جائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا.

وأوضح ترامب أنه لم يكن على علم بخطط الدعوة، معبّراً في الوقت نفسه عن شكوكه في أن يقرر بوتين الحضور فعلياً. وقال: "إذا وُجهت إليه الدعوة، فأنا من أنصار التحدث مع الجميع… وإذا حضر، فسيكون ذلك مفيداً على الأرجح".

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى دفع جهود الوساطة بين موسكو وكييف، رغم اعتراف ترامب بأن التوصل إلى اتفاق سلام أصعب مما كان يتوقع. وفي موسكو.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين قد يحضر أو لا يحضر، لكن روسيا ستكون ممثلة بشكل جيد في القمة.

وكان ترامب قد أعلن سابقاً عزمه دعوة كازاخستان وأوزبكستان إلى القمة لتعزيز العلاقات مع آسيا الوسطى، فيما استبعد دعوة جنوب أفريقيا، وهو ما رفضته بريتوريا واعتبرته ادعاءات لا أساس لها.