جيش الاحتلال ينفذ تفجيرات جنوبي لبنان رغم وقف إطلاق النار

كتب : د ب أ

07:12 م 24/04/2026

جنوب لبنان

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عمليات تفجير في بلدتي الناقورة والبياضة وفي مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة القنطرة وأطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد في جنوب لبنان.

غارة إسرائيلية بلدة تولين

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة الإسرائيلية على بلدة تولين أدت إلى مقتل شخصين.

جيش الاحتلال ينذر سكان بلدة دير عامص بالإخلاء

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، سكان بلدة دير عامص في جنوب لبنان، بإخلاء بيوتهم في البلدة فوراً، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج البلدة.

جيش الاحتلال يستهدف مدينة بنت جبيل

نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عمليات تفجير في مدينة بنت جبيل وبلدتي حانين والخيام في جنوب لبنان.

نسف المنازل في مدينة بنت جبيل

ونفذ الجيش الإسرائيلي صباحا عمليتي نسف للمنازل في مدينة بنت جبيل وبلدة حانين في جنوب لبنان، كما نفذ تفجيرين في بلدة الخيام في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
تمديد وقف النار بين إسرائيل ولبنان
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس أنّه سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي كان قد تم تطبيقه من منتصف 16 أبريل الجاري، لمدة 3 أسابيع.

مدينة بنت جبيل جنوب لبنان إسرائيل ولبنان اتفاق وقف إطلاق النار

10 متهمين و9 أحداث.. القبض على عصابة "الكاتعة" في القاهرة
ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
بالصور- محافظ أسوان يطلق موسم حصاد القمح بنصر النوبة

"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا
