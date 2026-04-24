نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عمليات تفجير في بلدتي الناقورة والبياضة وفي مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة القنطرة وأطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة الإسرائيلية على بلدة تولين أدت إلى مقتل شخصين.

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، سكان بلدة دير عامص في جنوب لبنان، بإخلاء بيوتهم في البلدة فوراً، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج البلدة.

نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عمليات تفجير في مدينة بنت جبيل وبلدتي حانين والخيام في جنوب لبنان.

ونفذ الجيش الإسرائيلي صباحا عمليتي نسف للمنازل في مدينة بنت جبيل وبلدة حانين في جنوب لبنان، كما نفذ تفجيرين في بلدة الخيام في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

تمديد وقف النار بين إسرائيل ولبنان

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس أنّه سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي كان قد تم تطبيقه من منتصف 16 أبريل الجاري، لمدة 3 أسابيع.