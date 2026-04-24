وزير الخارجية الإيراني: دول الجوار أولوية لنا

كتب : وكالات

07:19 م 24/04/2026

عباس عراقجي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه سيبدأ جولة دبلوماسية إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو، بهدف التنسيق مع الشركاء بشأن المستجدات الإقليمية.
وأوضح عراقجي، في تدوينة عبر منصة "أكس"، اليوم الجمعة، أن هذه الزيارات تأتي لتعزيز التنسيق الوثيق حول القضايا الثنائية، إلى جانب التشاور حول التطورات في المنطقة، مؤكداً أن دول الجوار تمثل أولوية في السياسة الخارجية الإيرانية.


وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن عراقجي بدأ جولة خارجية تشمل إسلام آباد ومسقط وموسكو.
وذكرت الوكالة الإيرانية، أن الجولة تنطلق اليوم، وتشمل ثلاث محطات إقليمية ودولية، في إطار تحركات دبلوماسية إيرانية خلال المرحلة الحالية.

