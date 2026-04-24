أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه سيبدأ جولة دبلوماسية إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو، بهدف التنسيق مع الشركاء بشأن المستجدات الإقليمية.

وأوضح عراقجي، في تدوينة عبر منصة "أكس"، اليوم الجمعة، أن هذه الزيارات تأتي لتعزيز التنسيق الوثيق حول القضايا الثنائية، إلى جانب التشاور حول التطورات في المنطقة، مؤكداً أن دول الجوار تمثل أولوية في السياسة الخارجية الإيرانية.

Embarking on timely tour of Islamabad, Muscat, and Moscow.



Purpose of my visits is to closely coordinate with our partners on bilateral matters and consult on regional developments.



Our neighbors are our priority. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 24, 2026



وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن عراقجي بدأ جولة خارجية تشمل إسلام آباد ومسقط وموسكو.

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن الجولة تنطلق اليوم، وتشمل ثلاث محطات إقليمية ودولية، في إطار تحركات دبلوماسية إيرانية خلال المرحلة الحالية.